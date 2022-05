Sembrerebbe che Apple abbia appena rivisto il software per il portafoglio in modo che gli utenti possano ora aggiungere una carta account Apple. Ciò consente ai clienti di aggiungere una carta ID Apple. Questa carta fornisce al cliente una panoramica del suo saldo credito Apple corrente, che è collegato al suo ID Apple.

Se acquisti una carta regalo per l’App Store o l’Apple Store, ad esempio, verrà aggiunta a un account Apple che hai utilizzato in precedenza per accedere alle app dell’App Store e dell’Apple Store. Sarai in grado di visualizzare queste informazioni e, a partire da ora, l’attuale saldo disponibile su un account Apple può essere spostato su una nuova carta tramite l’app Wallet senza incorrere in commissioni.

Apple sta rendendo più facile includere carte in Wallet

Avvia l’app Wallet, quindi vai all’area ‘Carte disponibili’ e dal menu a discesa seleziona ‘Aggiungi account Apple’. Finché ci sono soldi ancora presenti nel tuo account Apple, sarai in grado di aggiungere la carta al tuo account. Dopo che è stato aggiunto, potrai utilizzare l’app Wallet per controllare il saldo del tuo account Apple e spendere i fondi nel tuo account per acquistare prodotti Apple come applicazioni, giochi e musica dopo aver utilizzato l’app Wallet per controllare il tuo saldo.

Quando lo usi in un Apple Store, l’app Wallet lo gestirà allo stesso modo di qualsiasi altra carta che potresti aver aggiunto al tuo ID Apple. La Apple Account Card ha preso il posto dell’iTunes Pass, a cui gli utenti potevano accedere in precedenza. Questa trasformazione è avvenuta molto tempo fa. È possibile aggiungere una carta dell’account Apple a qualsiasi dispositivo purché sia ​​in esecuzione iOS versione 15.5 o successiva.