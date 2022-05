Energia illimitata gratis per tutti: la favola del motore elettromagnetico

La fusione nucleare potrebbe essere una delle soluzioni per quanto riguarda la creazione di energia utile per il fabbisogno del pianeta terra. Ovviamente però bisogna essere scettici dal momento che non c’è nulla che possa generare energia illimitata sul pianeta terra.

Da diverso tempo le voci si sarebbero amplificate, parlando di soluzioni che riteniamo fin da questo momento improbabili. Per sfruttare al meglio l’energia che il pianeta terra può produrre, ci sono già sistemi sdoganati come i pannelli solari, le dighe o magari le turbine eoliche. Non ci sono dunque altri metodi che possano rendere la situazione migliore, se non nella fantasia di alcune persone che continuano a portare in alto alcune teorie per produrre energia.

Energia illimitata: il motore elettromagnetico che potrebbe renderla gratuita per tutti a vita, è solo una fandonia

Quando sentite parlare di motore elettromagnetico, tutto ciò implica un procedimento molto chiaro. Effettivamente quest’ultimo riuscirebbe a fornire il suo movimento rotatorio con l’alimentazione fornita da corrente continua e corrente alternata.

Tutte le variazioni della corrente alternata porteranno ad una variazione del campo magnetico all’interno di un elettromagnete che viene alimentato proprio dalla CA. Sarà proprio tutto questo che andrà a determinare un continuo e costante ribaltamento che consentirà ai poli del elettromagnete di poter cambiare posizione tantissime volte in un secondo. Con questo procedimento si genererà un’azione rotativa dell’elettromagnete stesso che sarà quindi in grado di portare il motore ad offrire energia. Si tratta solo di un modo per risparmiare qualche euro in più in bolletta, proprio come hai detto all’inizio del testo.