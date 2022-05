Spendere poco con MediaWorld appare essere davvero una bazzecola, grazie ad un nuovo interessante volantino pensato appositamente per spingere il consumatore all’acquisto di prodotti sempre più interessanti, e ricchi di occasioni da cogliere al volo.

Il volantino, che troverete raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, è ampiamente disponibile sull’intero territorio nazionale. In altre parole, quindi, gli acquisti sono perfettamente effettuabili nei vari negozi in Italia, come anche sul sito ufficiale, il quale comunque prevede la consegna a pagamento presso il domicilio.

MediaWorld: quanti sconti e che risparmio

Il risparmio è ai massimi livelli, sopratutto sull’acquisto di smartphone legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, parliamo quindi di prodotti che sono attualmente in vendita a meno di 300 euro, ed in grado di permettere l’accesso a prestazioni più che adeguate. I modelli in questione sono tutti abbastanza recenti, parliamo infatti di Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 5G, Oppo A54s, Galaxy A52 e similari.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un top di gamma targato Apple, troveranno pane per i propri denti nella possibilità di acquistare uno a scelta tra Apple iPhone 12, in vendita a soli 679 euro, come anche del leggermente più datato Apple iPhone 11, il cui prezzo in questo caso scende al di sotto della soglia ideologica dei 600 euro. Entrambi, ovviamente, sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ovvero sono no brand e prevedono la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.