Il mondo dello streaming è in continua evoluzione e i nuovi contenuti da guardare, che siano film o serie TV, si susseguono velocemente. Tuttavia, esistono quelle produzioni che sono dei veri e propri cult di genere che segnano completamente una generazione.

Grazie ai servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video è possibile recuperare vecchie perle o mettersi al pari con i vari sequel e spin-off che caratterizzano l’industria cinematografica moderna.

Grazie al lavoro puntuale del team di JustWatch, possibile scoprire quali sono i migliori 10 film e Serie TV assolutamente da non perdere. Entrambe le TOP 10 sono realizzate tenendo conto delle produzioni più viste e apprezzate dagli utenti tra il 16 e il 22 maggio 2022.

Il team di JustWatch ha realizzato la classifica dei 10 film e delle 10 serie TV disponibili in streaming più apprezzate dagli abbonati

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun Ghostbuster: Legacy Spider-Man: No Way Home No Time to Die Uncharted The Batman Morbius Licorice Pizza Le ragazze di Wall Street – Business I$ Business Ennio: The Maestro

TOP 10 – Serie TV in streaming

How I Met Your Father Doctor Who This Is Us Watchmen Love, Death & Robots Avvocato di difesa How I Met Your Mother Game of Thrones – Il trono di spade Servitore del popolo Westworld – Dove tutto è concesso

Come per la TOP 10 della scorsa settimana al vertice della classifica troviamo Top Gun. Gli appassionati di film stanno riscoprendo il grande classico degli anni ’80 prima di ammirare nelle sale il sequel Top Gun: Maverick. La pellicola Tony Scott, segue la storia di Pete “Maverick” Mitchell (ruolo che ha lanciato la carriera di Tom Cruise) che vuole diventare il miglior pilota di aerei da combattimento.

Non ci sono cambiamenti anche per la TOP 10 delle Serie TV, dove si trova saldamente in prima posizione How I Met Your Father. La sit-com nasce come uno spin-off di How I Met Your Mother e ne mantiene l’impostazione pur rivoluzionando completamente la storia e i protagonisti.