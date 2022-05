Google ha rilasciato dettagli su Pixel Watch durante la conferenza I/O, ma la presentazione completa avverrà entro la fine dell’anno. Sappiamo cosa aspettarci grazie a fughe di notizie e indiscrezioni, e ora sono emersi alcuni dettagli in più sul caricatore dell’orologio.

Secondo 9to5Google, nei documenti FCC sono stati identificati tre modelli (GQF4C, GBZ4S e GWT9R) che in precedenza avevano ricevuto l’autorizzazione Bluetooth Special Interest Group (SIG), nonché un altro identificatore (G943M). Il GQF4C ha solo connettività Bluetooth e Wi-Fi, tuttavia GBZ4S e GWT9R includono entrambi la connettività LTE cellulare.

Pixel Watch verrà presentato in autunno

Secondo i post, la Compal Electronics di Taiwan, che produce anche smartwatch Apple, produrrebbe l’orologio e il suo cavo di ricarica USB-C. Ciò suggerisce che sarai in grado di caricare l’orologio utilizzando il telefono. La capacità di ricarica wireless inversa di Battery Share sarà quasi sicuramente disponibile su Pixel 5 e generazioni successive.

Altri famosi smartwatch Android che supportano i caricabatterie USB-A includono Samsung Galaxy Watch 4 e Fitbit Versa 3. Secondo i rapporti precedenti, Pixel Watch avrebbe una batteria da 300 mAh. Secondo quanto riferito, il dispositivo indossabile sarà alimentato dal microprocessore Samsung Exynos 9110 di quattro anni fa, ma questo non dovrebbe essere motivo di preoccupazione considerando che sarà accompagnato da un coprocessore e probabilmente avrà più RAM e spazio di archiviazione di qualsiasi altro smartwatch.

Il Pixel Watch ha un design circolare, con una corona tattile e un pulsante laterale per la navigazione. Utilizzerà una versione migliorata di Wear OS 3 con una nuova interfaccia, oltre ad alcune funzionalità di Fitbit. È uno smartwatch solo per Android, quindi non funzionerà con un iPhone.

Google ha dichiarato che sarà un prodotto costoso, ma non sono stati rilasciati dettagli. Maggiori informazioni verranno divulgate in autunno, quando il device sarà introdotto insieme al Pixel 7.