Oggigiorno le truffe di phishing sono sempre più diffuse e, se non sei sufficientemente attento, è probabile che tu possa diventare vittima di una di queste frodi. Come risultato diretto di ciò, Google ha aggiunto avvisi di cautela ai servizi Gmail e Google Drive che fornisce. Questi avvisi hanno lo scopo di fornire agli utenti informazioni nel caso in cui i programmi scoprano malware o connessioni dannose. Inoltre, l’implementazione di questa funzione di sicurezza è ora in corso nell’intera Google Chat.

Google ha reso noto che gli utenti di Google Chat vedrebbero questi banner di avviso quando ricevono collegamenti potenzialmente dannosi da persone che dispongono di account Google personali. L’annuncio è stato fatto in un post sul blog ufficiale di Google. Le chat dovrebbero avvisarti visualizzando un grande banner rosso che dice “Questo invito è sospetto” quando ne ricevi uno. Questo ti avviserà che la chat potrebbe avere connessioni a siti Web solitamente coinvolti nel phishing.

Google Chat si prepara a migliorare la sua piattaforma

Puoi scegliere se impedire che il contatto avvenga o, se sei certo che sia sicuro, continuare a comunicare con il mittente nonostante l’avviso visualizzato sul banner. Lo scopo di queste avvertenze è, ovviamente, farti mettere in pausa per un momento ciò che stai facendo e prendere in considerazione se la persona che ti ha inviato il messaggio può essere attendibile o meno. Si spera che questo possa indurre a esercitare maggiore cautela.

Secondo l’annuncio fatto da Google, la nuova funzione Chat sarà resa accessibile agli utenti che hanno effettuato l’accesso ai propri Account Google personali entro i prossimi 15 giorni. Sono inclusi i clienti di Google Workspace, G Suite Basic e Business, nonché gli utenti che hanno acquistato G Suite Business.