Le varie piattaforme di streaming si stanno preparando ad aggiornare i propri catalogo di contenuti multimediali. Non solo Netflix, ma anche Sky si appresta a portare ufficialmente tante novità a giugno 2022. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Sky: in arrivo tanti nuovi titoli sul catalogo per il prossimo mese

Anche Sky si sta preparando per aggiornare al meglio il suo catalogo di contenuti multimediali. Soltanto l’altro giorno vi abbiamo parlato dei prossimi titoli in arrivo su Netflix, ma ora anche Sky vuole sorprendere i propri utenti con tante novità. Tra queste, ci sono sempre tanti film e serie TV. Ricordiamo ad esempio i titoli L’uomo nel buio – Man in the Dark, Il giro del mondo in 80 giorni, Il colore della libertà, Ti ripresento i tuoi, Sing 2 – Sempre più forte e Zlatan.

Sky – i titoli in uscita a giugno 2022