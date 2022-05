Nel corso degli anni WhatsApp si è arricchita di tante funzionalità, alcune anche superflue ed altre invece molto utili. Secondo quanto è emerso in queste ore, in particolare, sembra che sull’applicazione in questione sarà introdotta una nuova funzionalità “silenziosa” legata ai gruppi.

WhatsApp: sta per arrivare una feature per uscire silenziosamente dai gruppi

Capita a tutti di essere aggiunti all’improvviso su alcuni gruppi WhatsApp. Molto spesso si vorrebbe uscire dal gruppo ma inevitabilmente tutti i membri presenti all’interno lo verrebbero a sapere. A quanto pare, però, molto presto questo non accadrà più.

Nello specifico, secondo quanto riportato dal noto sito web WABetaInfo, sarebbe in sviluppo una nuova funzionalità. Quest’ultima permetterebbe per l’appunto di uscire da un gruppo in maniera silenziosa, ovvero senza che tutti gli altri membri si accorgano del fatto.

Stando a WABetaInfo, la funzionalità è stata individuata nel codice di WhatsApp Desktop. Nonostante questo, dovrebbe essere distribuita successivamente anche sull’applicazione Android e IOS. Con questa funzionalità, saranno avvisati dell’uscita tramite una notifica soltanto gli amministratori del gruppo. In uno screenshot presente sul sito, si può infatti notare come la notifica dica “Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo”.

Tra le altre novità, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, dovrebbe arrivare ufficialmente a breve anche la possibilità di visualizzare una anteprima dei link inseriti negli aggiornamenti dello stato. Fino ad ora, infatti, era possibile vedere soltanto la scritta del link presente all’interno dello stato e non ciò che rappresenta.