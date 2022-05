WhatsApp: 200 euro in regalo solo ad alcuni utenti, il clamoroso messaggio

Capita ormai spesso che le lamentele arrivino da parte degli utenti di WhatsApp come fulmini a ciel sereno. Infatti secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, nuove truffe si starebbero abbattendo sulla piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Questo aspetto purtroppo non può essere eliminato del tutto da parte degli sviluppatori, dato che sono gli stessi utenti a decidere cosa condividere all’interno della propria chat.

Ora come ora tutte le limitazioni sono state implementate da parte dell’applicazione, la quale però non può controllare alcuni fenomeni. Nelle ultime ore infatti un nuovo messaggio avrebbe portato il pubblico in fibrillazione. Il testo in questione è infatti una truffa che parla di una multa da pagare per tutti gli utenti.

WhatsApp, secondo un nuovo messaggio in chat ci sarebbe una multa da 200 € da pagare per tutti gli utenti che ricevono il testo

Ho tantissime persone si stanno lamentando del nuovo messaggio che ha invaso le chat di WhatsApp. Il testo parla di una multa da 200 €, la quale andrebbe pagata in un tempo limite di tre giorni. Ovviamente si tratta di una truffa, dal momento che nel proseguio del testo è possibile capire il tutto.

Il messaggio infatti va avanti dicendo che tutti coloro che andranno a pagare istantaneamente la somma di 5 euro, verranno esentati dal pagamento completo. Proprio dopo aver letto tale frase, soprattutto gli utenti più ingenui, ci sarebbero cascati. In molti hanno dichiarato di esserci caduti proprio perché, vista la cifra esigua, hanno preferito evitare qualsiasi possibile ripercussione. L’obiettivo dei truffatori invece era proprio questo: estorcervi 5 euro.