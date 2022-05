Con l’aggiornamento 2.0.0, Pokémon Home introdurrà il supporto per Pokémon Legends: Arceus, oltre a Pokémon Diamante brillante e Perla lucente, nelle prossime settimane. Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Diamante Brillante e Perla Lucente e Pokémon Spada e Scudo saranno reciprocamente compatibili con il nuovo aggiornamento, consentendo ai Pokémon di essere trasportati liberamente tra di loro utilizzando l’app Pokémon Home, ma con modifiche ai loro set di mosse.

Pokémon Legends: Arceus, così come Pokémon Diamante Brillante e Perla Lucente, si uniranno a una complicata ecologia che include Pokémon Go, Pokémon Let’s Go e Pokémon trasferiti dai giochi per Nintendo 3DS. Tuttavia, i seguenti giochi continueranno a supportare solo trasferimenti unidirezionali con Pokémon Home.

Pokémon Home aggiungerà anche una Strange Ball

Per commemorare l’aggiornamento, Nintendo e The Pokémon Company stanno anche regalando alcuni omaggi. Nella versione per app per smartphone, la prima volta che un giocatore trasferisce un Pokémon da Legends: Arceus a Home, riceverà Rowlet, Cyndaquil e Oshawott ai massimi livelli come regali misteriosi.

Nel frattempo, il trasferimento di un Pokémon da Diamante Brillante o Perla Lucente farà guadagnare ai giocatori un Turtwig, Chimchar o Piplup con abilità nascoste. Poiché Pokémon Legends: Arceus è ambientato in un periodo lontano in cui alcuni tipi di Poké Ball dei giochi precedenti non esistono ancora, l’aggiornamento introdurrà anche le ‘Strange Ball’ nell’universo Pokémon. Quando viene trasferito in Pokémon Legends: Arceus, qualsiasi Pokémon di un gioco moderno verrà trasformato in una di esse.

Secondo la pubblicazione ufficiale, il trasferimento di un Pokémon in un gioco diverso può comportare modifiche a mosse e livelli. Non è noto se Pokémon come Chimchar, attualmente inaccessibili in Spada e Scudo, saranno trasferibili dagli altri due giochi. Non passerà molto tempo prima che Pokémon Home richieda un altro aggiornamento, poiché Pokémon Scarlet e Violet sono stati rivelati all’inizio di quest’anno, con una data di uscita fissata per il quarto trimestre del 2022.