Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è stato oggetto di molte voci, ma fino a questo momento non avevamo modo di sapere che aspetto avesse effettivamente il dispositivo. Ora, però, lo facciamo, almeno supponendo che alcuni nuovi rendering che non sono stati rilasciati ufficialmente siano accurati.

Le immagini sono di alta qualità e mostrano il Galaxy Z Flip 4 in blu. Sono stati condivisi da OnLeaks, un leaker con un eccellente track record, per conto di 91Mobiles. Tuttavia, sembra che il dispositivo sarà disponibile in una varietà di colori, il che non è insolito.

Galaxy Z Flip 4 arriverà insieme al Fold 4

Il dispositivo raffigurato nei rendering è facilmente confuso con il Samsung Galaxy Z Flip 3 nonostante sembri esattamente lo stesso ad eccezione del suo colore, e la fonte afferma che ha anche uno schermo pieghevole di 6,7 pollici di dimensione, proprio come il modello attualmente disponibile.

È abbastanza simile allo Z Flip 3 in quanto include una fotocamera a doppio obiettivo e uno schermo secondario sul retro, un connettore USB-C, una griglia dell’altoparlante e uno slot per schede SIM sul bordo inferiore e un pulsante di accensione e del volume sul lato destro.

L’unica differenza che sottolineano sono le dimensioni, che per il Samsung Galaxy Z Flip 4 sono presumibilmente 165,1 millimetri di lunghezza, 71,9 millimetri di larghezza e 7,2 millimetri di altezza. Dunque, lo Z Flip 4 è leggermente più corto e più stretto, ma è anche significativamente più spesso.

Questi rendering non mostrano la fotocamera sotto il display che avevamo sentito in precedenza, nonostante ci fosse sempre qualche incertezza sull’inclusione o meno di quella funzione. Tuttavia, non ci sono dettagli sulle specifiche del telefono