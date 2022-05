Bitcoin: crollo enorme per la criptovaluta più famosa, è arrivata la fine?

Stiamo assistendo a qualcosa che avrebbe dell’incredibile nel mondo delle criptovalute, il quale è diventato quello più chiacchierato in assoluto. Secondo quanto riportato ci sarebbe un crollo incredibile allo stato attuale, con le note monete virtuali che avrebbero toccato i minimi storici dallo scorso luglio del 2021. E’ proprio da quel periodo che non si vedeva qualcosa del genere, in quanto il prezzo è arrivato ben al di sotto i 30.000 € per una delle monete virtuali più importanti che sarebbe il Bitcoin.

Rispetto all’autunno scorso c’è stata una perdita di circa il 50% del valore, ricordando che a novembre si erano sfiorati i 70.000 $. Ora come ora sembra tutto chiaro: dovrebbe essere una discesa, una flessione, che dovrebbe presagire ad una risalita futura magari in piena estate.

Bitcoin crolla: è finita definitivamente per il mondo dell criptovalute? Ecco cosa sta succedendo

La quotazione del Bitcoin si è allineata a quelli che sono i movimenti della borsa attualmente, la quale è in perdita da giorni.Secondo quanto riportato dovrebbe dunque essere tutto normale. Il Bitcoin resta un asset ad elevata volatilità, il quale per la prima volta incontra una fase monetaria da definire poco espansiva e molto severa. Tutto ciò è il prodotto di tante altre situazioni come ad esempio anche la guerra in Ucraina fino alle catene di approvvigionamento di materie prime che attualmente sono sotto pressione.

Dovrebbe dunque essere tutto normale, nulla di finito. Ovviamente ognuno riuscirà a tirare le sue dovute conclusioni dal momento che questi non sono dei consigli finanziari per il pubblico.