Sony potrebbe non essere il produttore più noto di smartphone Android al giorno d’oggi; l’Xperia 1 IV è l’ultima aggiunta di Sony alla famiglia Xperia e si differenzia dall’1 III in diversi modi minori ma significativi. L’OLED 4K e il jack per le cuffie rimangono, ma l’array della fotocamera passa a un obiettivo zoom ‘ottico reale’ da 85-125 mm. Naturalmente, il progetto della passione di Sony non sarà economico. Quando verrà rilasciato tra pochi mesi, questo telefono costerà circa 1.600 euro.

Mentre la maggior parte degli OEM è preoccupata per l’aumento del numero di megapixel, Sony è rimasta con un trio di sensori da 12 MP sul retro. Per cominciare, tutti i sensori sono in grado di produrre un vero output 4K a 120 fps e lo zoom ottico non è più limitato a sole due lunghezze focali come lo era nella 1 III. Ora puoi passare senza interruzioni da 85 mm a 125 mm senza ritaglio digitale. La startup sta anche pubblicizzando la sua modalità burst di 20 fotogrammi al secondo e il rilevamento del soggetto AI.

Sony rilascerà Xperia 1 IV a settembre 2022

Il frontale è dominato da un OLED 21:9 4K 120Hz, senza interruzioni nella parte superiore per la fotocamera. Dispone inoltre di scansione tattile a 240 Hz e controlli Game Enhancer, che includono un aumento della gamma bassa, EQ audio e streaming live YouTube integrato. Sony ha stipato un sensore ancora più grande (anch’esso da 12 MP) rispetto all’anno precedente senza espandere la cornice o compromettere il display. Se hai una fotocamera Sony Alpha compatibile, l’Xperia 1 IV può funzionare anche come monitor video esterno.

Mentre Sony sta svelando il telefono ora, non sarà disponibile per l’acquisto per un po’ di tempo. Sony prevede che l’Xperia 1 IV sarà disponibile per l’acquisto il 1 settembre 2022.