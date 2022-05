Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la famiglia Galaxy S20. Questo aggiornamento si riferisce al lato software delle fotocamere.

La build dell’update corrisponde alla G98**XXUEFVDB. L’aggiornamento per la serie Galaxy S20 introduce le patch di sicurezza Android di maggio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per Galaxy S20

Le patch di sicurezza del mese di maggio 2022 appena rilasciate risolvono almeno 33 vulnerabilità classificate come critiche o di pericolosità media. L’aggiornamento introduce anche dei consistenti miglioramenti alla qualità fotografica in modalità Notturna e Ritratto.

Inoltre, l’update introduce ulteriori miglioramenti per il widget Meteo e per alcuni Galaxy Themes. Il peso totale dell’aggiornamento dovrebbe aggirarsi attorno al GB. L’update descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica in Europa in alcuni paesi europei per tutti i modelli della serie Galaxy S20. Fateci sapere se è già arrivato anche dalle vostre parti.

Vi ricordo che l’aggiornamento in questione riguarda Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G ed il modello base.