Dwayne Johnson irriconoscibile in Lizard Music: protesi da Oscar

Dwayne Johnson è praticamente irriconoscibile sul set di Lizard Music, il nuovo film diretto da Benny Safdie. Per entrare nei panni del suo personaggio l’attore ha perso peso e si è affidato a protesi e a una parrucca dai capelli grigi, con un obiettivo preciso: sembrare un uomo di 70 anni. Il risultato, a giudicare dalle prime immagini girate per le strade di New York, è sorprendente.

Del resto le trasformazioni fisiche sembrano ormai diventate una specie di passione per l’ex wrestler. Lo si era già visto cambiare aspetto in The Smashing Machine, uscito nel 2025, e poi in Oceania nel 2026. Questa volta però l’asticella si è alzata parecchio, e il cambiamento va ben oltre qualche chilo in più o in meno. Chi è abituato a vederlo come l’eroe muscoloso dei blockbuster farà fatica a riconoscerlo.

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Un libro per ragazzi e un mondo di lucertole musicali

Per Johnson e Safdie si tratta della seconda collaborazione dopo The Smashing Machine. Lizard Music è l’adattamento dell’omonimo libro per ragazzi scritto da Daniel Pinkwater. La trama segue un bambino che finisce dentro un misterioso universo popolato da lucertole musicali, e ad accompagnarlo in questa avventura c’è Chicken Man, il personaggio interpretato proprio da Dwayne Johnson.

Le foto che mostrano il nuovo look dell’attore sono state scattate a New York, dove sono in corso le riprese. Accanto a lui compare Theo Clark, il giovane che veste i panni del protagonista della pellicola. Basta uno sguardo a quegli scatti per capire quanto lavoro ci sia dietro il trucco.

Le protesi portano infatti la firma di Kazu Hiro, truccatore che ha già vinto due premi Oscar. Il primo per aver trasformato Gary Oldman in Winston Churchill in L’ora più buia del 2017, il secondo per aver reso Charlize Theron praticamente identica a Megyn Kelly in Bombshell del 2019. Il suo lavoro più recente è stato Digger, dove ha trasformato Tom Cruise in Digger Rockwell. Non è nemmeno la prima volta che Hiro e Johnson si ritrovano fianco a fianco, visto che avevano già collaborato proprio su The Smashing Machine.

Dopo la corsa agli Oscar, un cast ricchissimo

La prima esperienza della coppia Johnson e Safdie aveva dato frutti interessanti. The Smashing Machine veniva indicato come uno dei possibili protagonisti degli Oscar 2026, anche se alla fine è riuscito a entrare soltanto nella categoria dedicata al miglior trucco e acconciatura. Johnson, in ogni caso, era finito in diversi pronostici come candidato al premio per il miglior attore. La nomination non è arrivata, ma quella prova ha comunque aperto una strada all’interprete in vista dei riconoscimenti più prestigiosi dell’Academy di Hollywood.

Accanto a lui, nel cast di Lizard Music, ci sono Tim Heidecker, Alicia Silverstone e Regina Hall. Al progetto partecipano anche Colman Domingo, Rachel McAdams, Jeff Goldblum e David Krumholtz, che però si limitano a prestare la voce ai loro personaggi. Il piano della produzione è portare il film nelle sale a Natale 2027.

Fonte: TecnoAndroid