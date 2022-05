QNAP, azienda leader nel mondo dei NAS e non solo, ha recentemente presentato il nuovo QNAP TS-435XeU, un NAS a 4 bay che utilizza un processore Octeon TX2 CN9131 prodotto da Marvell, un quad-core con frequenza di clock a 2,2GHz, dalle prestazioni assolutamente interessanti.

Lo chassis 1U compatto a profondità ridotta, permette indubbiamente l’installazione all’interno di piccoli cabinet multimediali, o comunque luoghi in cui è presente un elevato quantitativo di cavi. Il modello è un NAS formato rack di livello base, caratterizzato da un ottimo bilanciamento tra costi e prestazioni; notiamo infatti la presenza di due porte 10GBE e due 2,5Gbe, senza dimenticarsi dei due slot SSD M.2 PCie Gen 3 NVMe, per accessibilità rapidissime ai dati salvati al loro interno.

QNAP TS-435XeU: ecco il nuovo NAS

Il QNAP TS-435XeU dispone di quattro alloggiamenti classici SATA da 3,5 pollici, e ben 4GB di memoria RAM ddr4, che possono essere incrementati fino a 32GB, per una capacità decisamente elevata. Le due porte 10GBe e le 2,5GBe, permettono di semplificare i flussi di lavoro, nel caso in cui sia necessario il trasferimento di grandissime quantità di dati.

I due slot SSD M.2 NVMe, infine, permettono di installare SSD e abilitare la cache per migliorare le prestazioni, riducendo la latenza, massimizzando utilizzo e efficienza di archiviazione. Il QNAP TS-435XeU soddisfa le richieste dell’archiviazione per sicurezza, condivisione dei file, backup e gestione centrale, con vari applicativi pensati per semplificare la sincronizzazione dei file, migliorare la protezione dei dati ed incrementare l’efficienza nelle operazioni da remoto.

Al momento non sono state fornite informazioni in merito al prezzo di vendita e alla commercializzazione.