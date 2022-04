Oggi parleremo di velocità e prestazioni in campo in NAS grazie al TS-464eU di QNAP di tipo Rack, probabilmente la soluzione ideale per essere montato in un’azienda.

Il pannello posteriore oltre al connettore e all’alimentazione offre quattro porte USB, due di tipo 2.0 e 2 di tipo 3.2 come tipologia per cui ad altissima prestazioni. Azioni c’è anche la porta un’uscita HDMI uno e bene due connettori di rete. Ci sono anche due porte Ethernet che supportano fino a 5 Gigabit di velocità.

Più volte ci siamo soffermati sul tema della velocità, ma per godere appieno delle prestazioni di questa macchina o in generale del trasferimento dati, dovremo dotarci di altri apparati.

Il primo, un QSW-2104, è uno switch con 6 porte come lo abbiamo usato noi. Si tratta di un elemento in metallo con 2 porte da 10 gigabit, mentre le altre 4 da 2.5 gigabit. Il modello è dotato di ottime prestazioni e contribuisce a distribuire in una rete già esistente i dati. Il case è in metallo ed è dotato di un supporto e di asole per la parete. E’ plug&Play e non necessita di installazione. Il primo vantaggio è la silenziosità grazie anche ai flussi d’aria permessi dalle fessure. E’ così possibile prevenire i loop.

C’è poi anche un’altro metodo, ovvero una scheda di espansione Pci express QNA-UC5G1T, da usare su macchine fisiche desktop, è molto versatile essendo installabile su macchine e su server. Anche in questo caso si possono sfruttare tutte le prestazioni, anche sulle workstation. Questa usa una porta ethernet da 1Gbit fino a 2.

Quindi il NAS TS-464eU di QNAP diventa praticamente un oggetto versatile al 100% e perfetto per l’ambito aziendale, il quale non fornisce fastidi estetici o ingombri. Inoltre è svincolato anche da tante problematiche che disincentivano gli utenti a svolgere alcune azioni in ambito aziendale. Sarà quindi possibile lavorare su file pesanti con grande velocità di trasferimento dati.

Infine i due SSD di tipo M2 supportano la tecnologia NVME, consentendo di incrementare le prestazioni in cache, risposta e file.

In conclusione non possiamo esimerci dal consigliare tutte l’infrastruttura formata da questi accessori di QNAP, leader assoluta nel mondo aziendale ma non solo.