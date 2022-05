Microsoft mira a rilasciare un nuovo aggiornamento Xbox entro i prossimi giorni per risolvere un problema che ha impedito ad alcuni giocatori di riprodurre i giochi acquistati sulle loro console.

Alcuni clienti di Xbox Series X|S non sono stati in grado di avviare i giochi scaricati a causa di persistenti difficoltà del server iniziate il 6 maggio, secondo Microsoft. Inoltre, Xbox Cloud Gaming e la possibilità di effettuare nuovi acquisti dal negozio Xbox sono state interrotte. È stato affermato che gli utenti che hanno tentato di avviare i giochi sono stati accolti con una schermata di errore che richiedeva loro di connettersi ai server online di Xbox. Tuttavia, quando hanno tentato di farlo, hanno scoperto che non erano in grado di farlo.

Xbox, i giocatori hanno problemi con i giochi acquistati

Molti utenti sono stati fondamentalmente bloccati dalla loro libreria di giochi a causa dell’improvvisa interruzione del servizio. Anche i giocatori che hanno tentato di iniziare i giochi offline per giocatore singolo non sono stati in grado di farlo a causa del problema. Affermano che è stata presentata una schermata di errore che richiedeva loro di connettersi ai server online di Xbox, nonostante fosse impossibile.

Alcuni proprietari di console hanno segnalato che il problema è stato risolto, ma altri hanno riferito che stanno ancora riscontrando difficoltà nella connessione ai server Xbox e nel caricamento dei giochi acquistati. Da quando il problema è emerso per la prima volta, Microsoft ha fornito aggiornamenti sul bug tecnico, il che implica che è stato risolto ad un certo punto in passato. Tuttavia, non ci volle molto perché la società ammettesse che c’erano ancora preoccupazioni e che stava conducendo un’indagine.

In un tweet, l’account del supporto Xbox ha dichiarato: ‘Abbiamo osservato notevoli progressi nel problema che ha impedito ad alcuni clienti di acquistare e lanciare giochi’. ‘Prevediamo che nei prossimi giorni verrà rilasciata una nuova versione che fornirà una mitigazione completa’.