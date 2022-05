Il Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 sono stati considerati i maggiori successi sia per Samsung che per il mercato dei pieghevoli nel 2021. La serie non solo ha attirato molta attenzione al di fuori della comunità degli appassionati di tecnologia, ma la gamma dei pieghevoli ha anche distrutto il preordine e record di vendita per pieghevoli in tutto il mondo.

Nonostante l’enorme lode e l’ammirazione mostrati per Z Flip 3 e Z Fold 3, molti clienti hanno una delle principali critiche ai dispositivi: la loro durata. Ciò è particolarmente vero con lo Z Flip 3, che aveva solo una batteria da 3300 mAh e una ricarica da 15 W, che era significativamente più lenta della normale ricarica rapida da 25 W che si trova anche sui dispositivi Samsung di fascia media come il Samsung Galaxy A52.

Galaxy Z Flip 4 sarà annunciato a breve

Tuttavia, sembra che Samsung abbia finalmente ascoltato i reclami degli utenti, poiché una nuova certificazione elettronica in Cina indica che il Samsung Galaxy Z Flip 4, il successore del Galaxy Z Flip 3, offrirà ora una ricarica più rapida a 25 W.

Le informazioni sono state ottenute dal database China 3C Consumer Safety Certification, che ha rivelato che due tipi di Samsung pieghevoli arriveranno sul mercato cinese entro la fine dell’anno. I due dispositivi in ​​questione sono il Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, rispettivamente con i numeri di modello SM-F9360 e SM-F7210.

L’elenco rivela che entrambe le versioni saranno prodotte in Vietnam, avranno una connessione 5G e, soprattutto, offriranno una ricarica rapida da 25 W. Questa è un’ottima notizia per coloro che rimandano l’acquisto di Z Flip 3 poiché con una ricarica più veloce da 25 W, non dovrai aspettare molto per caricare il tuo Z Flip 4 e tornare a fare commissioni durante il giorno.

Sfortunatamente, l’elenco di certificazione 3C cinese fornisce solo queste informazioni. Tuttavia, ora che lo smartphone è stato ufficialmente certificato, ci aspettiamo che ulteriori perdite e voci su Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 emergano a breve.