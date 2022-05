A marzo, Google ha annunciato che avrebbe sospeso gli acquisti di app e abbonamenti Android in Russia a causa delle sanzioni del governo. Secondo Google Play, ‘le app a pagamento e gli aggiornamenti delle app a pagamento non saranno più disponibili per il download in Russia a partire dal 5 maggio 2022′.

Quest’ultima politica, secondo l’azienda, è il risultato di ‘sforzi di conformità’. Le applicazioni gratuite non saranno interessate da questa mossa, secondo la sezione Domande e risposte di Google del suo articolo di supporto sull’argomento.

Google continua con le sanzioni in Russia

Alla domanda se fosse possibile pubblicare nuove app o aggiornare le app attuali mentre è in vigore la sanzione, la società ha spiegato che gli sviluppatori potranno continuare a pubblicare nuove app gratuite e aggiornare le app gratuite esistenti senza restrizioni. Gli aggiornamenti alle applicazioni a pagamento sono stati disabilitati per problemi di conformità normativa.

Il 10 marzo, la fatturazione di Google Play in Russia è stata interrotta a causa delle sanzioni imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del Paese. Gli acquisti in-app, i pagamenti degli abbonamenti e gli acquisti di nuove app sono stati tutti influenzati di conseguenza (IAP).

Google ha dichiarato all’epoca che i clienti potranno ‘continuare ad accedere ad app e giochi che sono già stati scaricati o acquistati’. Google ha consigliato agli sviluppatori di sospendere i rinnovi dei pagamenti fino a tardi. Un’altra opzione presentata agli sviluppatori era l’opzione di rendere le app gratuite o di eliminare l’abbonamento a pagamento ‘mentre era in vigore l’interruzione’.