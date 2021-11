Sono giornate davvero ricche di presentazioni ufficiali quelle del noto produttore cinese Xiaomi. Oltre ad aver annunciato la nuova Redmi Smart Band Pro, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente anche il nuovo smartwatch Redmi Watch 2. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi presenta in veste ufficiale il nuovo smartwatch Redmi Watch 2

Oltre alla nuova serie di smartphone Redmi Note 11 e al wearable Redmi Smart Band Pro, il noto produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente un nuovo smartwatch. Si tratta del nuovo Redmi Watch 2, successore del precedente modello che si caratterizza per la presenza di un ampio display AMOLED. Il pannello ha una diagonale da 1.6 pollici e sono presenti la funzionalità dell’always on display e ben 100 diverse watch faces. Le cornici sono piuttosto ottimizzate, con un rapporto screen to body del 63.7%.

Lo smartwatch dispone di diversi sensori, come quello per il monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue, e vi è la possibilità di monitorare ben 117 modalità di fitness. Sono poi presenti il Bluetooth, il chip NFC per i pagamenti contacless, GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou. Rispetto al predecessore, il nuovo smartwatch dovrebbe garantire una maggiore efficienza energetica con una autonomia di circa 12 giorni.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi Watch 2 sarà disponibile all’acquisto in Cina in diverse colorazioni (tra cui Blue, Black, Ivory per il quadrante e Olive, Brown e Pink per il cinturino) a partire dal prossimo 11 novembre ad un prezzo di circa 53 euro al cambio. Per il momento non ci sono ancora informazioni circa il suo arrivo ufficiale anche da noi in Europa.