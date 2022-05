Ci sono una varietà di fattori che possono avere un impatto sulla durata della batteria dei nostri cellulari. Ovviamente c’è la dimensione fisica della batteria, seguita dal chipset e dal display, tutti migliorati negli anni per essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a prima. Potresti non essertene reso conto, ma il tipo di spazio di archiviazione utilizzato dal tuo telefono potrebbe avere un impatto anche sulla durata della batteria.

Quando Samsung ha lanciato la sua ultima tecnologia di archiviazione flash UFS 4.0 per telefoni cellulari, l’azienda ha dichiarato che risolverà questo problema. In accordo con Samsung, UFS 4.0 fornisce velocità di lettura sequenziale di 6 MB/s per milliampere, che secondo quanto riferito è il 46 percento più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a UFS 3.1, che è l’attuale standard del settore.

Samsung utilizzerà UFS 4.0 sulla prossima serie Galaxy

È anche in grado di fornire velocità fino a 23,2 Gbps, che è più del doppio della velocità di UFS 3.1. Questo raddoppia efficacemente la capacità del sistema. Si prevede che tutto ciò si tradurrà in telefoni che non solo sono molto più veloci nella lettura e nella scrittura dei dati, ma anche significativamente più efficienti dal punto di vista energetico.

Alla luce del fatto che sempre più telefoni stanno diventando pronti per il 5G e che le velocità di download stanno aumentando più rapidamente, i consumatori scaricheranno e trasmetteranno contenuti in streaming a una velocità più elevata che mai, rendendo più vantaggioso un sistema di archiviazione flash più potente. Sulla base delle attuali stime di Samsung, la produzione in serie del nuovo sistema UFS 4.0 inizierà nel terzo trimestre del 2020. Di conseguenza, il Samsung Galaxy S23, che dovrebbe essere rilasciato nel 2023, sarà molto probabilmente il primo telefono Samsung che sfrutterà il nuovo sistema.