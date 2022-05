Il colosso Oppo si sta preparando tornare all’assalto della fascia medio-bassa degli smartphone anche in Europa: l’azienda cinese sta lavorando a Reno 8 Lite 5G.

Si tratta di un dispositivo che è essenzialmente identico, sia per specifiche che per design, a OPPO Reno7 Lite. Quest’ultimo vi ricordo che però è destinato solo al mercato asiatico.

Oppo Reno 8 Lite: scopriamo insieme qualche specifica

OPPO Reno8 Lite 5G dunque avrà uno schermo da 6,43 pollici in risoluzione 2400 x 1080 pixel, con un foro posto in alto a sinistra per la fotocamera anteriore, che sarà da 16 MP. Le fotocamere posteriori saranno tre rispettivamente da 64 megapixel la principale, 2 megapixel la grandangolo e 2 la macro.

Per quanto riguarda l’hardware, si parla di una CPU Snapdragon 695 5G octa core con frequenza a 2,2 GHz, unita a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancherà il supporto a 5G e Bluetooth 5.1. La batteria invece sarà da 4500 mAh, con ricarica rapida a 33 W. Sfortunatamente, il sistema operativo dovrebbe essere solo Android 11.

Lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni, Black e Rainbow Silver, e arriverà in Europa ad un prezzo di circa 350 euro. Purtroppo non sappiamo ancora una data di lancio precisa per il nostro mercato. Non ci resta che attendere per avere informazioni più precise in un futuro prossimo. Ovviamente vi terremo aggiornati.