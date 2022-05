Conad chiude definitivamente: licenziamenti in vista e addio allo store italiano

L’Italia è sempre stata in grado di esportare tutta la sua qualità in giro per il mondo, proprio come è stato fatto con alcuni marchi. Questi, soprattutto dal punto di vista alimentare, non hanno rivali in giro per l’Europa proponendo soluzioni come quelle viste nel caso di Conad.

Il celebre supermercato ramificato perfettamente su tutta la superficie del territorio nazionale, è diventata una vera e propria icona. La notizia delle ultime ore però sarebbe per vedere una chiusura eccellente, la quale avverrebbe nel territorio relativo alla provincia di Modena. In tanti hanno interpretato tali notizie come la chiusura definitiva del marchio Conad, la quale non avverrà assolutamente. Quest’ultimo gode infatti di perfetta salute e in questo momento sta solo riorganizzando la sua presenza sul territorio nazionale.

Conad: in provincia di Modena chiuderà il noto supermercato per far posto ad una nuova realtà di Verdissima

No, Conad non sta chiudendo il suo marchio. Il celebre supermercato non scomparirà, ma vedrà solo la riorganizzazione sul territorio nazionale chiudendo alcuni Store che verranno riaperti in altre zone d’Italia.

In provincia di Modena, più precisamente nella frazione di Cognento, Conad scomparirà definitivamente per lasciare spazio ad una nuova realtà che prevede un outlet. Questo, che appartiene al marchio Verdissima, prenderà il nome di Intimo Moda, famoso in Italia già da tempo.

La superficie che occuperà sarà pari a 300 m quadri, con uno Store basato su un design estremamente colorato e moderno. Ciò che preoccupa adesso però sono i licenziamenti in vista, i quali molto probabilmente colpiranno gran parte del personale di Conad.