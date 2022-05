Nel corso di queste settimane, WhatsApp ha proposto alcuni interessanti aggiornamenti a tutti i suoi utenti. La piattaforma ha da poco, ad esempio, rilasciato un upgrade per le videochiamate, con la possibilità di comunicare con un numero molto più alto di contatti in modo contemporaneo.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Sempre gli sviluppatori di WhatsApp, da oramai molto tempo, stanno puntando tante risorse per ampliare le funzioni delle note audio. In seguito al popolare aggiornamento che ha previsto la riproduzione accelerata delle note vocali, gli utenti potranno ora beneficiare di una soluzione ancora già innovativa: la trascrizione testuale per le registrazioni vocali. A breve gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di “leggere” il contenuto di una nota audio.

Ciò sarà possibile grazie ad un algoritmo avanzato messo a punto dagli sviluppatori. L’algoritmo, che dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue attualmente compatibili con la piattaforma di messaggistica istantanea, avrà la funzione di trasformare in testo scritto il contenuto multimediale di una nota audio.

Per dar vita a questo aggiornamento i tecnici della chat stanno seguendo un percorso già intrapreso per riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. L’upgrade sarà prima testato per le versioni beta del servizio e poi arriverà sulle versioni definitive.

L’upgrade dovrebbe riguardare inoltre sia gli smartphone Android di recente produzione che gli iPhone. In linea con le precedenti esperienze, anche in questo caso, l’upgrade potrebbe arrivare prima sugli iPhone e dopo un breve lasso di tempo sui dispositivi Android di nuova generazione