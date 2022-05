I gamer sono sempre esigenti quando si tratta degli accessori per le proprie postazioni. Tutte le periferiche devono permettere di migliorare le performance durante le sessioni di gioco e avere i giusti strumenti diventa fondamentale. Grazie al monitor INNOCN 40C1R sarà possibile effettuare un upgrade prestazionale non indifferente.

Dopo aver lanciato il monitor pensato per i digital artist, INNOCN ne ha realizzato uno dedicato ai gamer. Questa soluzione può vantare una diagonale di ben 40 pollici in formato Ultrawide che rende l’esperienza di gioco estremamente immersiva.

La risoluzione è WQHD pari a 3440 per 1440 pixel con refresh rate a 144Hz. Questa combinazione assicura sempre la massima qualità video. Il formato è da 21:9 che permette di replicare una configurazione a doppio monitor ma utilizzandole solo uno.



INNOCN 40C1R è il nuovo monitor 4K da 40 pollici in formato Ultrawide 21:9 pensato per i giocatori più esigenti

Questo formato risulta ottimo sia per giocare ma anche per incrementare la produttività quando si utilizza il PC. Infatti, grazie alla funzionalità PIP sarà possibile dedicare una finestra di dimensioni ridotte per riprodurre altro e quindi migliorare il multitasking. Questa funzionalità si rivela ottima sia nel gaming, ma anche nell’utilizzo quotidiano del PC.

Grazie al supporto ad HDR 400, inoltre, è possibile migliorare la resa cromatica enfatizzando i neri. La luminosità di picco è di 400 nits per garantire una visione perfetta in ogni condizione di illuminazione. Le connessioni disponibili sul monitor INNOCN 40C1R sono molte e variegate. È presente una porta DP, una USB Type-C con ricarica a 90W, due HDMI 2.0 e un sistema di casse integrate.

Il pannello può essere regolato in altezza e inclinazione e inoltre vanta la certificazione TÜV Rheinland per la luce blu. La calibrazione avviene in fabbrica e il monitor è in grado di coprire al 100% lo spazio colore sRGB. Il monitor INNOCN 40C1R è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 619€, una cifra ragionevole se si guarda a soluzioni simili offerte da LG.