A seguito di un recente aggiornamento che introduce più opzioni per il sistema operativo, è ora possibile personalizzare il menu Start e la barra delle applicazioni in Windows 11. Queste opzioni sono attualmente disponibili solo nella build di Windows 11 più recente (Windows 11 Insider Preview Build 22610) per gli utenti sui canali Dev e Beta di Microsoft.

Sebbene gli amministratori IT possano configurare le nuove opzioni di Microsoft in locale aprendo l’editor dei criteri di gruppo e andando su Configurazione utente > Modelli amministrativi > Menu Start e barra delle applicazioni, possono anche essere distribuiti in remoto tramite Microsoft Endpoint Manager usando un profilo con impostazioni personalizzate.

Windows 11, l’aggiornamento è disponibile per i canali Dev e Beta

Secondo un recente articolo sul blog di Windows Insider, queste nuove regole consentirebbero agli amministratori IT di ‘semplificare la loro esperienza con Windows 11 su Start, barra delle applicazioni’. L’ultima build Insider Preview dell’azienda offre una serie di miglioramenti e correzioni per problemi noti, oltre a consentire agli amministratori IT di semplificare la propria esperienza con Windows 11. Per iniziare, Microsoft ha aggiornato il widget Family Safety con una nuova visualizzazione di condivisione della posizione che mostra dove i membri della famiglia stanno usando l’app.

Un altro cambiamento significativo in questa ultima versione di Windows 11 è che il vecchio protocollo di condivisione file SMB1 (Server Message Block) è ora disabilitato per impostazione predefinita. Microsoft prevede di fornire un pacchetto di installazione per le aziende che devono ancora utilizzare SMB1 per connettersi a dispositivi meno recenti.

Nel frattempo, grazie al rilascio nella versione Insider, Microsoft valuterà se rilasciare le nuove funzionalità per un gruppo più ampio di utenti.