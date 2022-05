Data la base di utenti incredibilmente ampia, Google è stato in genere piuttosto cauto nel modificare il design e la struttura di Chrome. Tuttavia, uno di questi aggiornamenti potrebbe essere già in lavorazione in Chrome per Android, con l’aggiunta di una scorciatoia della barra degli strumenti personalizzabile.

Dopo la scomparsa di Duplex / Duet, l’interfaccia utente di Chrome su Android è rimasta una barra degli strumenti con un pulsante Home, barra degli indirizzi, selettore di schede e menu di overflow, che ospita diverse azioni in un lungo elenco. Sembra che Google stia ampliando la disponibilità di una “scorciatoia della barra degli strumenti” tra la Omnibox e il pulsante/contatore della scheda con ‘Nuova scheda’, ‘Condividi’ e ‘Ricerca vocale’.

Google Chrome, potete ottenere le impostazioni manualmente

Il pulsante che vedi per impostazione predefinita è “In base al tuo utilizzo”, con Google che fornisce un “Consiglio attuale”. Il menu di overflow include già Nuova scheda e Condividi e la ricerca vocale viene visualizzata quando premi la barra degli indirizzi. Gli utenti possono, tuttavia, selezionare manualmente la scorciatoia che desiderano e persino eliminare completamente l’elemento della barra degli strumenti tramite le impostazioni di Chrome. Puoi anche ottenerlo manualmente utilizzando il seguente flag:

chrome:/flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization

La scorciatoia della barra degli strumenti è apparsa per la prima volta in Chrome 92 per Android nel luglio 2021. All’epoca è stata distribuita ad alcune persone come parte del test A/B standard. È diventato molto più ampiamente disponibile nelle ultime settimane, in particolare dopo che la versione 101 è diventata stabile martedì, sebbene Google non abbia ancora riconosciuto pubblicamente la funzione e potrebbe essere rimossa.

Questo è un piccolo cambiamento nel grande schema delle cose (e facilmente ignorato/disabilitato), ma segna una sostanziale aggiunta dell’interfaccia utente al layout di Chrome per Android. Google deve credere che questo pulsante rappresenti un miglioramento abbastanza significativo da consentire agli utenti di adottarlo.