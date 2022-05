Il portale ufficiale per scaricare app su smartphone e tablet Android è il Google Play Store. Le app possono essere gratuite, a pagamento o gratis per un periodo limitato di tempo. Chiaramente, ci sono delle alternative al Play Store (come AppGallery di Huawei), ma comunque tutti gli smartphone Android hanno di default il market di Google.

Ci sono app di vario genere che possiamo scaricare, tra cui giochi, app di utilità, fitness, temi e tanto altro. Molte sono gratis, anche se ce ne sono alcune che purtroppo sono a pagamento. Niente paura però: in questo articolo andremo a scoprire quali sono le migliori app per Android che solo per oggi sono gratis!

App Android: ecco 30 app a pagamento che solo per oggi sono GRATIS