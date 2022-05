Nel settore della telefonia mobile anche Fastweb sta proponendo delle buone offerte soprattutto a dei prezzi molto accessibili. Tra queste, c’è la nota offerta denominata Fastweb Mobile che propone tanti giga e non solo a meno di 8 euro al mese. Ora l’operatore telefonico ha deciso di prorogare la data di scadenza di questa offerta.

Fastweb Mobile: l’offerta mobile dell’operatore continua anche a maggio

Il noto operatore telefonico Fastweb ha deciso di continuare a proporre anche per questo mese una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato, si tratta della promo denominata Fastweb Mobile. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile fino al 30 aprile 2022, ma ora le cose sono cambiate dato che gli utenti interessati avranno tempo fino al prossimo 31 maggio 2022 per attivarla.

L’offerta Fastweb Mobile, in particolare, è di per sé molto allettante. Il suo costo mensile per rinnovarla è di soli 7,95 euro al mese ma, nonostante questo, offre comunque tanto. Nell’offerta sono infatti inclusi ogni mese ben 150 GB di traffico dati anche con la connettività 5G di Fastweb. Oltre a questo, nell’offerta sono compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali (e anche verso alcuni paesi esteri) e 100 SMS verso tutti.

Vi ricordiamo che oltre a questa offerta è ancora disponibile la promo denominata Fastweb Mobile Light. Quest’ultima ha un costo di 5,95 euro al mese e comprende minuti di chiamate senza limiti, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. Questa offerta è però attivabile soltanto su una seconda SIM di chi è già cliente dell’operatore.