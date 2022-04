Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani offerte davvero terrificanti, all’interno dell’ultimo volantino, infatti, si possono scovare innumerevoli occasioni per spendere pochissimo sui vari acquisti effettuati.

L’accesso alla campagna promozionale, come sempre del resto, risulta essere aperto a qualsiasi punto vendita in Italia, senza differenze territoriali o limitazioni di alcun tipo. Il volantino, per cercare di raggiungere il maggior numero di utenti possibili, è aperto anche direttamente al sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, da considerare solamente al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: le offerte ed i prezzi più bassi

Unieuro prosegue con la sua ottima campagna promozionale, pronta a far sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando di acquistare uno smartphone Samsung, o comunque un prodotto della stessa azienda. Con i Samsung Dream Days, infatti, sono previsti sconti fissi del 18,04% su ogni singolo acquisto, indipendentemente dal prodotto, compresi ad esempio gli smartphone di ultima generazione. La riduzione corrisponde al cosiddetto Sconto IVA, in quanto scorporando dal prezzo finale la tassa, si gode proprio di una simile offerta rispetto all’originario valore di listino.

Per favorire l’acquisto delle categorie merceologiche meno richieste dal pubblico, Unieuro ha poi pensato di raddoppiare questo valore, attivando il cosiddetto Doppio Sconto IVA, su ogni singolo acquisto di elettrodomestici (grandi e piccoli), oltre ai condizionatori.

La campagna promozionale, come anticipato del resto, è attiva sia in negozio che online, senza costi aggiuntivi di sorta. Per scoprire le offerte, aprite subito questo link.