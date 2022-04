Senza app di terze parti, il tuo smartphone sarebbe molto meno utile. Probabilmente hai scaricato decine di app e giochi straordinari sul tuo iPhone, che si tratti di download gratuiti o servizi a pagamento. Se ti stavi chiedendo se la tua raccolta di app corrisponde a quella di altri utenti Android in tutto il mondo, la risposta è probabilmente sì, almeno se le statistiche più recenti sui download più popolari dal Play Store sono indicativi.

Sensor Tower ha pubblicato la sua ultima analisi sui download di app su App Store e Play Store per il primo trimestre del 2022, mostrando alcune delle scelte più popolari di entrambi i negozi digitali in tutto il mondo. Tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022 i consumatori hanno scaricato 37 miliardi di app, di cui 28,3 miliardi provenienti dal Play Store. Si tratta di un aumento dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

TikTok è l’app più popolare sia su Android che iOS

In termini di download di singole app, TikTok continua a essere l’app più popolare su entrambe le piattaforme, superando i 3,5 miliardi di download totali: l’unica app non Meta a farlo finora. Dall’inizio del 2018, il perditempo preferito da tutti ha ricevuto più download di qualsiasi altro servizio.

Quando ti concentri in particolare sul Play Store, le cose diventano un po’ più intriganti. Instagram è l’app più scaricata al mondo. TikTok è l’app più popolare negli Stati Uniti e in Europa, mentre il servizio di condivisione di foto di Meta rivendica il primo posto in Asia. Molte delle prime cinque posizioni sono condivise tra le regioni: Facebook e WhatsApp, ad esempio, sono presenti nella maggior parte degli elenchi, sebbene il sempre popolare servizio di messaggistica sia stato sostituito con Facebook Messenger negli Stati Uniti.

I giochi tendono a seguire schemi simili. Garena Free Fire è stato il gioco più scaricato al mondo, in particolare in Asia. Count Masters è in cima alle classifiche negli Stati Uniti, mentre Subway Surfers ha regnato sovrano in Europa. Candy Crush, PUBG Mobile e Roblox sono stati tra i nomi più noti tra i migliori download in tutto il mondo. I giochi continuano a essere la categoria più popolare sul Play Store, con circa 10 miliardi di download in più rispetto a ‘Strumenti’ e ‘Intrattenimento’.