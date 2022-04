L’acquisto di un monitor spesso è un processo delicato in quanto bisogna valutare tantissimi parametri per fare la scelta migliore. Maggiori sono le feature richiesta, più alto sarà il prezzo. Tuttavia, puntando su brand non troppo blasonati ma comunque in forte ascesa è possibile trovare un giusto compromesso. Questo è il caso di Innocn che ha recentemente presentato il nuovo monitor 27C1U.

Il produttore ha realizzato un monitor che punta alla fascia alta del mercato e non ha nulla da invidiare ai competitor di settore. Il nuovo Innocn 27C1U può vantare un pannello IPS da 27 pollici dotato di una risoluzione 4K (3840x2160p).

L’azienda ha sviluppato questo prodotto pensando principalmente ai digital artist e ai gamer. Infatti, il design elegante e rifinito lo rende un perfetto elemento d’arredo ma sono le sue feature ad impressionare.

Innocn 27C1U è un monitor 4K da 27 pollici che farà felici i digital artist e i gamer per via delle feature da top di gamma e del prezzo interessante

Per 439 euro (prezzo attuale su Amazon) gli utenti potranno portarsi a casa un pannello in grado di coprire al 100% Adobe sRGB e al 98% DCI-P3. La luminosità massima raggiunge i 400 nits con supporto HDR 400 e FreeSync adattivo. Non manca la Certificazione TUV per la cura degli occhi che elimina l’affaticamento visivo anche dopo un utilizzo prolungato.

Il design minimale è un ulteriore valore aggiunto. Lo schermo può essere alzato ed abbassato facilmente, oltre che inclinato lungo l’asse orizzontale e verticale. Gli sviluppatori potranno anche ruotarlo di 90 gradi per posizionarlo in verticale e l’accelerometro integrato adatterà automaticamente le immagini.

Dal punto di vista delle porte, troviamo due USB-A 3.0, una USB-B 3.1, una USB-C con possibilità di ricarica a 65W, una DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0. Grazie alle casse integrate da 5W il monitor può riprodurre musica e file audio e usando la porta jack da 3.5mm è possibile collegare anche delle cuffie.