Gmail potrebbe essere l’app di posta elettronica più conveniente, ma ci sono molte alternative. La scelta di un’app per gestire la posta elettronica è una decisione personale. Di seguito alcuni suggerimenti pensati per utenti Android, e non solo.

Spark

Una delle app per Mac più popolari, grazie alla sua facilità d’uso e alle funzionalità avanzate. La grande notizia è il suo arrivo anche su Android nel 2019. Questa app funziona con qualsiasi provider di posta elettronica e supporta diversi account. Può anche classificare automaticamente le email. Purtroppo è compatibile con Android ma non è ancora compatibile con Windows. Una delle caratteristiche degne di nota di Spark è la possibilità di scrivere mail da più account. Puoi persino proteggere i tuoi messaggi con una passkey o la tua impronta digitale, il che può essere utile se tendi a ricevere e-mail riservate.

Microsoft Outlook

Per le persone che lavorano spesso con prodotti Microsoft, Outlook è la scelta perfetta. Offre un’interfaccia simile all’app desktop ed è integrato con altre app di Office, inclusi Word, Excel e PowerPoint, semplificando la condivisione dei progetti. Come la maggior parte delle app di posta elettronica, offre una casella di posta prioritaria chiamata Focused e una modalità oscura.

Grazie all’integrazione con Teams, Zoom e altri provider di videochiamate, l’app è ottimizzata anche per la produttività. Può anche identificare automaticamente gli eventi dalle tue e-mail e aggiungerli al tuo calendario, così non devi preoccuparti di dimenticare eventi importanti.

Edison Mail

Questa applicazione mira a rendere semplice e intuitiva la gestione della posta elettronica. L’app è dotata di un assistente intelligente per ricordarti eventi importanti e modelli per velocizzare la scrittura delle e-mail. Include funzionalità come Avvisi sui prezzi, che tiene traccia dei prodotti acquistati e ti fa sapere eventuali cali dei prezzi. Anche i filtri antispam fanno davvero la differenza.

Spike

Spike ha un’interfaccia simile alle app di messaggistica istantanea. Combina e-mail, chat dal vivo e strumenti di collaborazione in un’unica app. Lungi dall’essere opprimente, il passaggio dalla chat dal vivo, all’e-mail, alla modifica dei documenti è un processo senza soluzione di continuità. Spike è l’app di posta elettronica ideale se ti senti frustrato nel passare dalla posta elettronica alla chat quando collabori con i colleghi. C’è anche un’app desktop per Windows e Mac che offre la stessa serie di funzionalità, quindi puoi accedere alla tua posta elettronica da qualsiasi dispositivo.

Boxer

Un’app di posta elettronica fortemente personalizzabile che ti aiuta a gestire rapidamente il carico di posta elettronica. Include funzionalità come azioni collettive, risposte rapide, gesti di scorrimento personalizzati e integrazione del calendario. Una volta impostato, è facile e veloce riordinare la tua casella di posta ogni giorno.

Grazie alla sua integrazione con il calendario, Boxer ti consente anche di condividere facilmente la tua disponibilità con gli altri e di partecipare alle chiamate in conferenza in un paio di tocchi. Tuttavia, può essere un po’ opprimente e l’interfaccia utente è disordinata.

ProtonMail

La privacy sta diventando una preoccupazione crescente, motivo per cui potresti prendere in considerazione la possibilità di crittografare le tue comunicazioni e-mail. ProtonMail fa proprio questo, rendendo praticamente impossibile per chiunque leggere i messaggi a parte il mittente e il destinatario. A seconda di ciò di cui hai bisogno, tuttavia, ProtonMail potrebbe essere fastidioso, poiché avresti bisogno di cambiare provider di posta elettronica e a limitarti a questa particolare app. Tuttavia, è davvero l’opzione più sicura disponibile, quindi la mancanza di praticità vale la pena per chiunque sia preoccupato per la privacy.

FairEmail

Un’app di posta elettronica open source che aiuta a migliorare la privacy della posta elettronica. Apre tutte le e-mail in Safe View, che rimuove tutti i tracker dalle e-mail ricevute, quindi la tua attività non può essere tracciata. Ciò significa che qualsiasi stile o scripting viene rimosso, quindi c’è il vantaggio di una migliore leggibilità. Sfortunatamente, la maggior parte delle migliori funzionalità come messaggi e modelli programmati sono bloccate dietro un paywall. Tuttavia, se hai intenzione di pagare per un’app di posta elettronica, questa è la scelta migliore.

Blue Mail

Blue Mail è un’app di posta elettronica incredibilmente intuitiva che vanta un’interfaccia utente intuitiva e una navigazione elegante. Non sono solo le apparenze, però; Blue Mail ha molte funzionalità avanzate per aiutarti a gestire le tue e-mail. People Toggle è un modo unico di visualizzare la tua casella di posta che filtra tutto ciò che non viene inviato da una persona reale. Ottimo contro lo spam. Blue Mail include funzionalità intelligenti come categorie automatiche, cluster e notifiche personalizzabili. È un’app ideale per gli utenti che si sentono frustrati nell’ordinare la posta indesiderata ogni giorno.