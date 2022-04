Mentre Samsung ha annunciato il Galaxy A13 5G e il Galaxy A13 4G a livello internazionale nel marzo 2022, l’edizione 5G deve ancora essere rilasciata in Europa. Tuttavia, sembra che il lancio del modello Galaxy A13 5G nella regione sia dietro l’angolo.

Per chi non lo sapesse, il gigante dell’elettronica sudcoreano ha presentato in precedenza il Galaxy A13 5G a marzo, ma il modello 5G non è stato rilasciato. Secondo una nuova fonte, l’azienda si starebbe preparando a offrire presto il modello 5G per il mercato europeo. Le informazioni provengono da GalaxyClub, che ha scoperto una pagina di supporto online sul sito Web ufficiale di Samsung in Grecia.

Galaxy A13 5G includerà un chip MediaTek

In altre parole, è molto probabile che il dispositivo uscirà presto in Europa. Al momento non ci sono indicazioni su una data di uscita ufficiale per lo smartphone sul mercato. Il sito Web di supporto, che illustra uno smartphone con il numero di modello ‘SM-A136B’, suggerisce che l’introduzione è imminente. A parte il numero del modello, sul sito Web non erano disponibili ulteriori dettagli sulla variante Galaxy A13 5G Europe.

Di conseguenza, potremmo prevedere che lo smartphone sarà dotato di un display LCD PLS da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione HD+. Il telefono è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 700, che è abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa tramite uno slot per schede MicroSD. Il dispositivo vanta una tripla fotocamera da 50 megapixel sul retro e uno sparatutto per selfie da 5 megapixel sulla parte anteriore.