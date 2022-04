Una batteria a stato solido è un sistema di accumulo di energia ricaricabile simile alla batteria agli ioni di litio.

I due differiscono in quanto una batteria agli ioni di litio contiene un elettrolita liquido mentre una batteria a stato solido, come suggerisce il nome, ne presenta una solida.

Ciò consente alle batterie a stato solido di essere più leggere, avere una maggiore densità e offrire una maggiore autonomia oltre a ricaricarsi più velocemente.

Le batterie agli ioni di litio sono diventate lo standard per l’alimentazione di molti dispositivi, dall’elettronica di consumo come telefoni cellulari e laptop alla mobilità e ai trasporti come biciclette e automobili.

A differenza delle batterie al piombo-acido e al nichel di un tempo, le batterie agli ioni di litio sono costruite con un elettrolita liquido che gestisce il flusso di energia tra il catodo e l’anodo.

Perchè sono migliori delle batterie “liquide”

I vantaggi di una batteria agli ioni di litio includono una maggiore durata della batteria, migliori prestazioni a temperature variabili, componenti riciclabili e una maggiore densità di energia. La densità di energia è la quantità di energia che una batteria può immagazzinare per unità di peso. In poche parole, maggiore è la densità, maggiore è la potenza erogata.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, le batterie agli ioni di litio presentano degli svantaggi. Sebbene più leggero delle vecchie tecnologie, i suoi interni liquidi rendono tutta la struttura piuttosto pesante.

Hanno anche prestazioni migliori quando sono in pacchi impilabili, il che aggiunge ancora più peso. Inoltre, gli elettroliti sono infiammabili, possono essere instabili a temperature estreme e provocare esplosioni o incendi se danneggiati o caricati in modo errato. Non mancano le notizie che vedono cellulari che prendono fuoco a causa di problemi con la batteria.