Elon Musk punta molto sui Teslabot definendoli come rivoluzionari, e dal 2023 chiunque potrà acquistarne uno

Teslabot: Il futuro che non ci aspettiamo secondo Elon Musk

Potrebbero essere una rivoluzione, i Teslabot di Elon Musk cambieranno le nostre abitudini quotidiane.

Le aspettative sono alte ed il fondatore di Space X e Tesla ha parlato dei suoi robot in occasione dell’inaugurazione della mega fabbrica di Austin, confermando che si continua a lavorare sul progetto senza sosta e nel 2023 arriveranno molte sorprese sul mercato.

“Sono rimasto stupito dal fatto che le persone non si siano ancora rese conto dell’entità del programma robotico Optimus” ha dichiarato Musk nella riunione trimestrale con gli azionisti.

Lo scopo dei Teslabot è di supportare o sostituire l’essere umano nelle faccende più noiose come compiti ripetitivi e poco stimolanti.

Potremmo forse vedere in futuro un robot fare la spesa in autonomia, al nostro posto, o perché no, svolgere quei compiti lavorativi faticosi e sempre uguali.

Molti si chiedono se nei prossimi anni un incremento della manodopera robotica possa sottrarre posti di lavoro, ma la realtà secondo diversi studi e che potrebbe addirittura accrescerli.

I Teslabot saranno capaci di cose incredibili secondo quanto affermato da Musk condividendo le reti neurali sviluppate da tesla e i dati del supercomputer avanzato Dojo.

Per quanto possa sembrare incredibile trovare di fianco a noi al supermarket un robot intento a fare acquisti, nei prossimi anni potrebbe diventare la normalità.

Resta da chiarire il costo di questo gadget super tecnologico, di cui ancora non sono trapelate informazioni in merito.