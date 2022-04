Nelle ultime ore sta accadendo davvero di tutto. Un messaggio sospetto dal contatto PosteInfo avvisa di un accesso non autorizzato al sito Poste Italiane e invita gli utenti a controllare cosa sta succedendo. Il messaggio invita ovviamente a cliccare su un link.

Saper riconoscere le truffe online è fondamentale per evitare di perdere soldi inutilmente per mano di truffatori disonesti. Ormai il nome dell’azienda più utilizzata in assoluto è Poste Italiane, quindi molti clienti ci cascano subito.

Il modo di agire è sempre lo stesso, a volte cambia il testo del messaggio ma la solfa è sempre la stessa: ingannare gli utenti rubandogli dati bancari. È importante saper riconoscere queste truffe e sapersi difendere. Scopriamolo di seguito.

“Accesso non autorizzato”: ecco come il finto messaggio ci inganna

Quasi tutti gli SMS di truffa girano allo stesso modo: italiano scarso e senza alcun tipo di punteggiatura. Già questo dovrebbe farci pensare.

Nel testo si legge: “In data odierna e stato rilevato un accesso non autorizzato se non e stato lei Accedi ora *link truffa*“.

Se si clicca sul link verrete reindirizzati ad un falso sito di Poste Italiane (anche qui l’italiano è un optional). Viene chiesto alla vittima di inserire dati personali del proprio conto per poterne verificare lo stato.

Ovviamente, pochi secondi dopo, vi accorgerete che il vostro conto è stato svuotato.

Cosa bisogna fare?

Il contatto è fake, e questo lo abbiamo capito. La prima cosa è prestare massima attenzione ad ogni messaggio di questo tipo, anche se il 99% di questi proviene da un contatto falso.

Controllare la loro autenticità è semplice, basta recarsi su Internet. Dal link in allegato, però, potrete già decretare il messaggio come fraudolento, anche senza controllare le informazioni del contatto.