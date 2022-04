Il prossimo 28 aprile è previsto il debutto ufficiale di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Lo smartphone si preannuncia come il device più economico del brand ma non per questo sarà privo di feature interessanti.

Infatti, grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo scoprire la scheda tecnica completa del device. A giudicare dalle informazioni emerse, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G condividerà gran parte della specifiche con Realme 9 Pro 5G.

Questo significa che ci aspettiamo la presenza di un display LCD da 6.58 pollici dotato di risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Il design sarà caratterizzato dalla presenza di cornici ridotte su tre lati mentre nella parte inferiore sarà leggermente più spesso.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si prepara al debutto ufficiale, sarà uno smartphone semplice ma dotato di tutte le ultime feature

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla ottica posteriore. Il sensore principale da 64MP sarà affiancato da un’ottica macro da 2MP e una lente di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore invece è integrata in un notch punch hole nella parte superiore sinistra del display con un sensore da 16MP.

Il SoC scelto per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è il Qualcomm Snapdragon 695. Il chipset octa-core offre la connettività 5G e al tempo stesso permette allo smartphone di avere una buona reattività in ogni condizione di utilizzo. Ci aspettiamo che la memoria RAM disponibile per il sistema sarà di 6/8GB mentre quella interna sarà da 128GB.

La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 33W. Non mancherà il sensore di impronte digitali montato lateralmente e la presenza della OxygenOS 11 basata su Android 11. Il prezzo di lancio in India sarà di circa 240€ ma si attendono conferme per la disponibilità internazionale del device.