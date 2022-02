Dopo i videogiochi offerti durante questo mese, tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono in trepidante attesa per l’uscita a marzo 2022 dei nuovi titoli. Nel corso di queste ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni sull’identità di quest’ultimi e ora conosciamo il nome di uno dei videogiochi che saranno inclusi con l’abbonamento.

PlayStation Plus: svelato per sbaglio il nome di uno dei videogiochi di marzo 2022

Nel corso delle ultime ore è emerso il nome di quello che potrebbe essere uno dei prossimi videogiochi inclusi con l’abbonamento a PlayStation Plus per il prossimo mese. Il titolo in questione è SIFU, il quale è arrivato relativamente da pochissimo tempo in esclusiva sulle console PS4 e PS5.

A rivelare la notizia è stato il sito web TechRadar. Secondo quanto riportato, l’editor Rhys Wood ha effettuato l’accesso al proprio account PlayStation. Dopo di che, ha notato accanto al videogioco SIFU la presenza del logo PlayStation Plus (posto solitamente accanto ai titoli inclusi nell’abbonamento) sia nella versione PS4 sia nella versione PS5.

Tutto ciò ha lasciato dunque intendere che SIFU sarà uno dei titoli inclusi nell’abbonamento di PlayStation Plus a marzo 2022. Tuttavia, è anche probabile che si tratti di un pure errore, soprattutto se si pensa che questo titolo è uscito ufficialmente relativamente da poco tempo. Staremo a vedere se questo gioco sarà incluso o no, quando ci sarà l’annuncio il 23 febbraio.

In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che per questo mese gli utenti abbonati al servizio potranno riscattare tre videogiochi: UFC 4, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina e Planet Coaster: Console Edition.