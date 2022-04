WindTre sorpassa tutta la concorrenza nel corso di queste settimane primaverili. Il provider arancione vuole proporre alcune tariffe alternative alla oramai famosissima Giga 150 di Iliad. I clienti che decidono di attivare una promozione ricaricabile con il gestore potranno beneficiare di un’occasione come la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket che prevede consumi quasi illimitati e costi da vero e proprio ribasso.

Nel dettaglio i clienti riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet con l’ausilio delle reti 4G. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

Gli utenti che decidono di attivare questa particolare ricaricabile di WindTre dovranno anche ottemperare ad una serie di condizioni per l’attivazione. Di base, i clienti dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM e per l’attivazione formale della rete telefonica.

Al tempo stesso, sempre gli abbonati dovranno impegnarsi per la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è sempre una condizione fondamentale e necessaria per provvedere alla sottoscrizione di questa tariffa e di altre promo low cost targate WindTre.

I clienti che desiderano maggiori informazioni possono recarsi presso uno degli store ufficiali del provider in Italia. Ad oggi invece non è disponibile l’attivazione online.