Succede in Spagna, dove un’infermiera con terza dose ha contratto il Covid Delta e 20 giorni dopo Omicron.

Covid: In appena 3 settimane due positività

In Spagna un’infermiera di 31 anni ha contratto ben due volte il Covid a distanza di appena 20 giorni.

Il caso è stato presentato in una nota del Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (Eccmid 2022, in programma a Lisbona in Portogallo dal 22 al 26 aprile).

La ragazza, di giovane età, ha superato indenne entrambe le malattie, in particolare la prima dove sono stati necessari 10 giorni di autoisolamento e un po’ di riposo.

Inizialmente a dicembre aveva contratto la variante Delta, confermata da tampone molecolare, 12 giorni dopo aver effettuato la terza dose, passando l’infezione in maniera quasi asintomatica.

A gennaio circa 20 giorni dopo ha inaspettatamente accusato febbre, spossatezza e tosse. Il tampone ha quindi accertato, senza dubbi, una nuova infezione da Covid-19.

Il particolare caso, avvenuto in ambito sanitario, ha destato la curiosità dei medici che hanno quindi deciso di procedere al sequenziamento genetico del virus (come nel caso della prima infezione).

Il risultato parla chiaro, l’infermiera a dicembre ha contratto la variante Delta mentre a gennaio la Omicron.

Il fatto ha messo in luce ulteriori dettagli su come pazienti e vaccino rispondono al Covid. Come osservato l’operatrice ha avuto un copertura pressoché totale con Delta, sottolineando l’efficacia del vaccino. Al contrario con Omicron gli anticorpi indotti da vaccinazione e quelli acquisiti da malattia hanno dato forfait, lasciando che i sintomi si manifestassero.

