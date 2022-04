La fibrillazione atriale (AFib) è una condizione caratterizzata da battiti cardiaci irregolari di natura troppo rapida (oltre 400 battiti al minuto). Ha il potenziale per causare ictus, coaguli di sangue, insufficienza cardiaca e in alcuni casi la morte. Un certo numero di smartwatch ha funzionalità che possono aiutarti a monitorare il tuo cuore per AFib.

Fitbit ha acquisito l’approvazione della FDA per utilizzare il nuovo algoritmo PPG di Google sui suoi dispositivi indossabili per diagnosticare la fibrillazione atriale, secondo un comunicato stampa diffuso oggi. Le ‘Notifiche di ritmo cardiaco irregolare’, una funzionalità del dispositivo Fitbit, saranno alimentate da questo algoritmo.

Essere avvisati di un battito cardiaco irregolare è fondamentale per i 33,5 milioni di persone che soffrono di questa malattia in tutto il mondo ogni anno. Si stima che le persone che hanno la fibrillazione atriale abbiano cinque volte più probabilità di avere un ictus rispetto a quelle che non hanno la condizione e che la diagnosi precoce possa fare la differenza tra la vita e la morte. L’algoritmo PPG AFib identifica le variazioni del volume del sangue ed è possibile riconoscere battiti cardiaci irregolari in base ai risultati di queste misure.

L’algoritmo PPG AFib di Fitbit è stato confermato dalla ricerca sul cuore dell’azienda, iniziata nel 2020 e che ha attirato 455.699 partecipanti entro cinque mesi dal suo inizio. La fibrillazione atriale è stata correttamente diagnosticata dall’algoritmo PPG di Fitbit il 98% delle volte, secondo i risultati dello studio, che sono stati convalidati dai monitor di patch ECG.

Quando la persona esaminata è a riposo o completamente immobile, è stato osservato che gli algoritmi di rilevamento AFib funzionano in modo più efficace. Di conseguenza, la capacità di monitorare i ritmi cardiaci di una persona mentre dorme è fondamentale. Ed è a questo punto che entrano in gioco il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e la lunga durata della batteria di Fitbit.