Sappiamo da recenti rapporti che OnePlus sta lavorando al suo prossimo telefono di punta economico, che potrebbe essere chiamato OnePlus Ace. Ora, si dice che il telefono sia apparso su Geekbench, potenzialmente con il processore Dimensity 8100. Sembra che la fusione OnePlus-Oppo avrà un impatto sul midranger OnePlus ancora da annunciare. Secondo alcune indiscrezioni, si chiamerà OnePlus Ace e sarà il successore di un telefono Oppo. Il telefono ha l’identità OnePlus PGKM10 su Geekbench e i suoi risultati sono i seguenti: 962 punti single-core e 3.819 multi-core.

Per contestualizzare queste cifre, OnePlus Nord 2 ha ricevuto 788 punti nel test single-core e 2478 punti nel test multi-core. Ciò significa essenzialmente che questo telefono OnePlus di fascia media di prossima generazione supera il Nord 2. In parole povere, ciò significa che l’Ace dovrebbe funzionare meglio in attività come i giochi, almeno secondo i benchmark.

OnePlus Ace includerà il Dimensity 8100

Secondo l’annuncio, il tablet ha 12 GB di RAM per un multitasking efficiente ed esegue Android 12. Finora, è probabile che OnePlus Ace venga annunciato ufficialmente a luglio. Le voci su OnePlus Ace sono state limitate, ma stanno finalmente iniziando ad accumularsi, fornendoci ulteriori informazioni su cosa aspettarci quando il telefono raggiunge effettivamente gli scaffali.

Un noto leaker di Weibo In un leak che indicava la probabilità che il telefono indossasse il chip MediaTek Dimensity 8100, Digital Chat Station è stata la prima a nominare il telefono OnePlus Ace. Il leaker ha anche affermato che la CPU di fascia media di MediaTek sarà veloce quanto il device Snapdragon 888 di Qualcomm nel 2021. Per riferimento, questo chip potrebbe essere trovato nella serie Galaxy S21, così come Z Flip 3 e Z Fold 3.

OnePlus Ace dovrebbe essere un telefono progettato specificamente per i giochi. Secondo il leaker, il telefono avrà anche una ricarica rapida da 150 W e un dorso strutturato per attirare i giocatori. La fotocamera principale, secondo il leaker, potrebbe essere dotata di un sensore Sony IMX 766 da 50 MP con capacità di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per scatti più nitidi