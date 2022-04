Mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata può essere difficile, soprattutto quando le notifiche sullo smartphone aumentano, motivo per cui Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento al suo servizio di posta elettronica.

Il gigante del software ha aggiornato il suo client di posta elettronica con nuove opzioni che semplificano il controllo delle notifiche e-mail sui dispositivi mobili, secondo un recente articolo sulla roadmap di Microsoft 365.

Outlook: l’ultima versione è disponibile per il download

Queste nuove opzioni vengono ora implementate sui cellulari con Android e iOS, consentendo agli utenti di Outlook di rimanere al passo con ciò che conta per loro ignorando ciò che non lo è. Microsoft ha rivelato che introdurrà l’orario di lavoro e le impostazioni di posizione in Outlook entro la fine dell’estate in un post separato sulla roadmap di Microsoft 365.

Presto sarai in grado di aggiungere l’orario di lavoro e la posizione in Outlook, sia che tu stia ancora lavorando da casa o in ufficio come parte del modello di lavoro ibrido della tua organizzazione. Ciò consentirà ai tuoi colleghi e agli altri di sapere esattamente quando possono contattarti, eliminando la necessità che ti disturbino durante le ore libere.

Sebbene questa funzionalità sia stata inclusa per la prima volta nella roadmap di Microsoft 365 nel dicembre dello scorso anno, sarà finalmente ampiamente disponibile nel giugno di quest’anno. Microsoft fornisce ai lavoratori gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo in un mondo di lavoro ibrido, rendendo più facile per loro controllare i propri avvisi e far sapere agli altri dove e per quanto tempo si aspettano di lavorare ogni giorno.