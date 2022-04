Prodotti ritirati: alimenti tossici tra gli scaffali dei supermercati, fate attenzione

Non c’è mai fine al peggio, il pericolo è sempre in agguato. Per fortuna però il Ministero della Salute ha occhio ben attento sugli alimenti dannosi per la nostra salute presenti nei supermercati. Quali sono stavolta i prodotti ritirati finiti quindi nel mirino?

Prodotti ritirati: l’elenco degli alimenti pericolosi

Il motivo principale che si nasconde dietro questi richiami è legato ad una presenza accertata di ossido etilene e aflatossine. Stiamo parlando di:

14/03/2022 – Alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni a base di latte parzialmente scremato, HiPP Italia Srl. Lotto di produzione numero: 201901 / 201902, data di scadenza: 20-10-2022. Informazioni sul prodotto errate.

16/03/2022 – Sorbyfruit preparato in polvere per sorbetto al limone, General Fruit Srl, lotto numero: L20009458 tmc: 13-01-2024; ossido di etilene nella farina di carrube.

Preparato in polvere per cioccolata calda, Naturera Polot. Lotti numeri: L20007692, L20008906, L21000001, L20008130, L20009087, L21003132, L21000158.

17/03/2022 – Caffè Molinari Ciocodelice Classica . Lotti coinvolti: L20009199, 11122023 tmc 11/12/2023, L20008459 tmc 27/10/2023, L21001947 tmc

16/03/2024, L21000529 tmc 03/02/2024, L21002808 tmc 06/04/2024, L20007487 tmc 15/09/2023, L21000076 tmc 21/01/2024. Tracce di ossido di etilene.

Abbasciano Melange di frutta secca , lotti numero: 38137-048, 38165-053, 38236-062 con tmc: 3/06/2023. Presenza di alfatossine e ocratossine.

Preparato in polvere per sorbetto al limone, Selex Spa. Lotto: L20007571, tmc: 17/09/2023. Ossido di etilene nella farina di semi di carrube.

Non si tratta assolutamente di bazzecole. In Francia, ad esempio, la Direzione Generale della Salute ha individuato e segnalato un pericoloso batterio contenuto nella nota marca di pizze surgelate della linea Fraich Up del marchio Buitoni. Nel comunicato si legge che “a seguito di gravi casi di sindromi emolitiche e uremiche in bambini sul territorio nazionale, le indagini svolte dalle autorità hanno permesso di stabilire un legame con il consumo di pizze surgelate della linea Fraîch’Up del marchio Buitoni”.