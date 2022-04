Netflix: addio serie tv, la notizia che non volevate conoscere

La notizia già di per sé è triste, ma ci duole dirvi che oltre alle serie tv, da Netflix scompariranno anche i film. La piattaforma ha deciso di fare una mega pulizia per lasciare spazio ai nuovi arrivi. Vi avvertiamo, nella lista degli addii vi è anche la Marvel.

Netflix: salutiamo per sempre questi titoli

Cominciamo dalle serie tv. Tra queste non troveremo più:

Marvel’s Daredevil (Serie TV)

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones (Serie TV)

Marvel’s Luke Cage (Serie TV)

Marvel’s The Defenders (Serie TV)

Marvel’s The Punisher (Serie TV)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Serie TV)

Pose (Serie TV)

Il caso O. J. Simpson (Serie TV)

L’assassinio di Gianni Versace (Serie TV)

Soundtrack (Serie TV)

The Dragon Dentist (Serie Anime)

Julius Jr. (Serie TV Kids)

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici (Serie TV Kids)

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi! (Serie TV Kids)

Come dicevamo, la piattaforma non ha risparmiato nessuno. Difatti scompariranno anche moltissimi film come per esempio: