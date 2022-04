La piccola sportiva M135i di BMW sta convincendo seriamente gli automobilisti. Tuttavia, non tutti hanno avuto la possibilità di poterla guidare. Ciò che rende speciale quest’auto è sicuramente la sua potenza dinamica e il motore: un 4 cilidri di 2 litri capace di erogare 306 CV con 450 Nm di coppia. In breve: la macchina arriva da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Alcuni però hanno avuto ancora il coraggio di storcere il naso, e per questo il preparatore Manhart ha capito quale soluzione poteva proporre.

Infatti, il suddetto ha presentato ufficialmente la Manhart MH1 350, la quale consente a questa straordinaria auto di poter usare il 100% delle sue reali capacità. Partendo dal motore, una centralina con una mappatura specifica può raggiungere i 350 CV con ben 524 Nm di coppia. Ovviamente lo 0 a 100 km/h è più rapido, ma non sono stati ancora contati i secondi precisi.

Manhart non si è limitato ad intervenire sul motore. Infatti, il preparatore tedesco ha lavorato anche sull’assetto e sull’estetica della sportiva di casa BMW. L’auto, per esempio, dispone di sospensioni H&R che hanno permesso di abbassare l’altezza da terra di circa 30 mm. Il preparatore mette a disposizione anche un body kit che comprende elementi personalizzati come un ampio diffusore posteriore, un nuovo spoiler posteriore sul tetto, nuove minigonne laterali e uno splitter frontale. Tutti elementi realizzati da Maxton Design che permettono di dare alla sportiva un look molto più aggressivo.

Ci sono poi cerchi in lega GTS Style da 20 pollici con pneumatici 235/30ZR20. Il preparatore offre pure un nuovo impianto frenante con dischi di maggiori dimensioni. Gli interessati possono personalizzare ulteriormente la vettura, sia esternamente e sia a livello degli interni, attingendo dall’ampio catalogo di Manhart. L’unico limite è il budget a propria disposizione.

E parlando proprio di prezzi, Manhart non fornisce questo importante dettaglio. Gli interessati possono solamente contattare il preparatore per farsi inviare un preventivo.