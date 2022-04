Le fake news sono ancora un problema importante e WhatsApp ha tentato di combatterlo tre anni fa limitando il numero di messaggi precedentemente condivisi che gli utenti potevano inoltrare ad altri gruppi contemporaneamente. I limiti di WhatsApp all’epoca erano in vigore solo in Brasile, ma ora vengono implementati a livello globale. A partire da WhatsApp per Android beta 2.22.7.2, agli utenti di WhatsApp in tutto il mondo non è consentito inoltrare messaggi che sono già stati inoltrati a più di una conversazione di gruppo su Android.

Secondo WABetaInfo, alla fine della scorsa settimana WhatsApp ha applicato le stesse restrizioni alla versione iOS di WhatsApp (beta 22.7.0.76). Puoi vedere come, limitando la frequenza con cui vengono inviati i messaggi, WhatsApp sta riducendo al minimo il numero dei suoi abbonati che potrebbero essere esposti a notizie false. I messaggi che sono già stati inoltrati sono soggetti a queste nuove regole per garantire che la disinformazione non venga condivisa.

WhatsApp vuole limitare la disinformazione

Per essere chiari, se sei il creatore di un messaggio non hai restrizioni sulla frequenza con cui puoi inoltrare il tuo messaggio. Se ricevi un messaggio che ti è stato precedentemente inoltrato, non puoi inoltrarlo a più di una chat di gruppo. Le restrizioni sono attualmente disponibili solo per alcuni beta tester, ma saranno rese disponibili a tutti nei prossimi giorni.

È in arrivo un altro aggiornamento beta per WhatsApp per utenti Android; la versione 2.22.8.11 consentirà agli utenti di utilizzare determinate scorciatoie quando selezionano un numero di telefono in una conversazione. In precedenza, toccando un numero di telefono in chat si apriva il programma di composizione predefinito del telefono. Tuttavia, WhatsApp ora controlla se il numero di telefono che hai toccato è di proprietà di qualcuno che ha un account WhatsApp.

Se il numero di telefono è su WhatsApp, puoi avviare una nuova chat, chiamarlo o aggiungerlo subito all’elenco dei contatti. Se il numero che hai scelto non è su WhatsApp, ti verrà data la possibilità di chiamarlo o aggiungerlo all’elenco dei contatti.