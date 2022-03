L’MMO di Amazon “New World” aveva alcuni difetti all’inizio, ma un nuovo aggiornamento chiamato Heart of Madness potrebbe fare molto per risolvere questi problemi. L’aggiornamento doveva essere pubblicato ieri ma, a causa di circostanze impreviste, l’uscita di Heart of Madness è stata posticipata ad oggi. Secondo l’account Twitter ufficiale di “New World”, Amazon ha rilevato un difetto alla fine del processo di test che deve essere riparato prima che l’aggiornamento possa essere rilasciato, quindi non lo vedremo fino a domani.

Quando l’aggiornamento Heart of Madness verrà rilasciato, aggiungerà molto nuovo materiale al gioco e risolverà diversi problemi di avanzamento. Una nuova avventura di fine gioco (conosciuta anche come un dungeon per gli appassionati di MMO che non hanno giocato a “New World”), una nuova arma e numerosi nuovi oggetti da trovare nel mondo aperto sono tra le nuove funzionalità.

New World: l’aggiornamento è atteso per oggi

La missione finale per la trama principale di ‘’ New World ” è forse l’aggiunta più significativa all’espansione Heart of Madness. Secondo Amazon, questa missione richiederà il confronto con Isabella a Shattered Mountain, dove squadre di cinque giocatori potranno partecipare alla nuova spedizione di fine gioco intitolata “The Tempest’s Heart”. I giocatori che tentano di compiere questo viaggio dovrebbero avere punteggi di equipaggiamento compresi tra 550 e 570, il che implica che dovresti essere piuttosto ben equipaggiato prima di addentrarti nel Cuore della Tempesta e (probabilmente) affrontare Isabella.

Insieme alla nuova missione e spedizione, stiamo ottenendo una nuova arma sotto forma di Blunderbuss. Il Blunderbuss, una controparte a distanza ravvicinata del Moschetto, scala con forza e intelletto ed è la prima arma a farlo. Amazon sta anche introducendo una serie di nuove funzionalità nel mondo aperto che dovrebbero rendere l’esplorazione più piacevole o gratificante.